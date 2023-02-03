Аналитик Business Insider предрек ВСУ «уникальные проблемы» после поставки западных танков

Эксперт отмечает, что американские танки Abrams приводит в движение мощный газотурбинный двигатель, который работает исключительно на реактивном топливе, в то время как обычные боевые машины предпочитают дизельное. Помимо этого, трудности возникнут со снабжением боеприпасами, поскольку танки не стреляют одинаковыми снарядами, заключил Пек.