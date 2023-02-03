Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с «уникальными проблемами» после того, как получат в распоряжение западные танки M1 Abrams, Leopard 2 и Challenger 2. Об этом рассказал аналитик издания Business Insider Майкл Пек.
По словам автора публикации, киевский режим беспрестанно требовал танки у своих западных партнеров, однако стоило учитывать, что к каждой из зарубежных боевых машин нужен особый подход, передает «ПолитРоссия».
«Танки западного производства, направляющиеся на Украину, уникальны, но это создает уникальные проблемы для украинских военных», — подчеркивает Пек.
Эксперт отмечает, что американские танки Abrams приводит в движение мощный газотурбинный двигатель, который работает исключительно на реактивном топливе, в то время как обычные боевые машины предпочитают дизельное. Помимо этого, трудности возникнут со снабжением боеприпасами, поскольку танки не стреляют одинаковыми снарядами, заключил Пек.