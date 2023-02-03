Защитник сборной Белоруссии Юзепчук перешел в московское «Торпедо»

Юзепчук является чемпионом и обладателем Кубка Белоруссии в составе «Шахтера». Защитник провел за клуб из Солигорска 75 матчей, в которых забил семь мячей и отдал девять голевых передач. На счету Юзепчука 16 игр в составе национальной сборной Белоруссии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость новичка «Торпедо» в 750 тысяч евро.