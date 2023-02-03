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Защитник сборной Белоруссии Юзепчук перешел в московское «Торпедо»

Спорт
Защитник сборной Белоруссии Юзепчук перешел в московское «Торпедо»

Белорусский футболист Роман Юзепчук стал игроком московского клуба «Торпедо».

Пресс-служба «Торпедо» сообщила о подписании контракта с 25-летним защитником сборной Белоруссии Романом Юзепчуком, выступавшим за солигорский «Шахтер». Новичок черно-белых будет играть за столичный клуб под 25-м номером.

Юзепчук является чемпионом и обладателем Кубка Белоруссии в составе «Шахтера». Защитник провел за клуб из Солигорска 75 матчей, в которых забил семь мячей и отдал девять голевых передач. На счету Юзепчука 16 игр в составе национальной сборной Белоруссии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость новичка «Торпедо» в 750 тысяч евро.
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