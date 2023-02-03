Читинская таможня направляет часть конфиската на нужды ВС РФ и жителям новых регионов

Конфискованный в процессе работы Читинской таможни товар направляется теперь не только в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, но с недавних пор передается на снабжение новых регионов России, а также на нужды Вооруженных Сил РФ, добавил Игнатьев.