Читинская таможня направляет часть конфиската на нужды ВС РФ и жителям новых регионов

Спецоперация послужила толчком, переориентировавшим товаропотоки в РФ с Запада на Восток. Выросла нагрузка и на Читинскую таможню, отчего конфискованных грузов стало больше. Теперь читинские таможенники отправляют конфискат не только в Росимущество.
Как информирует «РТК Забайкалье», основной продукцией, проходящей через границу, по-прежнему являются древесина, каменный уголь, руда, удобрения и злаковые, а также всевозможное оборудование и автомобили.
По словам начальника Читинской таможни, генерал-майора таможенной службы Владимира Игнатьева, за 2022 год служащие поста ЖДПП «Забайкальск» оформили 1791 груженный ж/д состав на въезд в Российскую Федерацию, и 4522 состава – на выезд из РФ. Перевезено 1,999 млн тонн зарубежных и 13 млн тонн экспортных товаров, это абсолютный показатель по Дальнему Востоку.
Конфискованный в процессе работы Читинской таможни товар направляется теперь не только в Федеральное агентство по управлению государственным имуществом, но с недавних пор передается на снабжение новых регионов России, а также на нужды Вооруженных Сил РФ, добавил Игнатьев.