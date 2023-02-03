«Открытый сатанизм»: Алексей Муратов осудил наемника из США, изготавливающего чудовищные «сувениры»

Американский наемник Роберт Вертман, приехавший на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВФУ, продает «сувениры», сделанные якобы из костей российских солдат. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Global News. В соцсетях Вертман демонстрирует вселяющие ужас «товары» и открыто заявляет о своих нацистских пристрастиях.