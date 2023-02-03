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«Открытый сатанизм»: Алексей Муратов осудил наемника из США, изготавливающего чудовищные «сувениры»

Общество
«Открытый сатанизм»: Алексей Муратов осудил наемника из США, изготавливающего чудовищные «сувениры»

Американский наемник Роберт Вертман, приехавший на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВФУ, продает «сувениры», сделанные якобы из костей российских солдат. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Global News. В соцсетях Вертман демонстрирует вселяющие ужас «товары» и открыто заявляет о своих нацистских пристрастиях.

«Открытый сатанизм»: Алексей Муратов осудил наемника из США, изготавливающего чудовищные «сувениры»

Заместитель секретаря донецкого регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов считает, что среди украинских военнослужащих много нацистов и периодически это подтверждается их действиями. Соответствующим мнением он поделился в ходе беседы с корреспондентом ФАН.

«1917 год – немцы варили мыло из человеческого жира. 1939 – 1945 годы – нацистская Германия уже не скрывалась – абажуры, сумочки и перчатки изготавливали из человеческой кожи. 2022 год – нацисты опять используют человеческую плоть для поделок. В этот раз для «украшений». Он (Роберт Вертман, – прим. ФАН) хвастается своим «ассортиментом» из 120 колец. При этом Вертман не скрывает своей ненависти к русским, активно поддерживает нацистскую идеологию и планирует развивать свой чудовищный бизнес. Можно назвать этого нелюдя «душевно больным» или даже «духовно больным», но, к сожалению, все гораздо хуже. Что это, как ни самый открытый сатанизм?», – задается вопросом Муратов.

ВФУ и примкнувшие к ним наемники, уже неоднократно показывали свое безбожие, считает собеседник ФАН. Они целенаправленно обстреливают храмы и мечети. Примечательно, что регулярное обострение случается у украинских нацистов на религиозные праздники.

«В целом мы видим украинскую безбожную политику в отношении канонического Православия, которое хотят заменить раскольниками. Цель этих извергов – заставить наших людей отречься от Бога. Украинцам следовало бы задуматься, а что убережет их от этого сатанизма? Сегодня украинское население лишают истории, веры, снося памятники героических предков, отбирая храмы. А что будет завтра? Может быть завтра в сети будут продавать кольца и из их костей или из костей их родственников, отправленных умирать на фронт? Гарантировать, что этого не произойдет, никто не может. Украинцам пора понять в какую бездну их затягивают марионеточные, продавшие души, правители. Что касается Вертмана, он уехал из Украины в конце прошлого года, но планирует вернуться и продолжить "бизнес". Пишет в соцсетях, что возьмет с собой таксидермиста. Что ж, второй раз ему может не повезти и домой он уже вернется в виде изделия своего подельника-таксидермиста», –заключил Алексей Муратов.

Ранее глава Росгвардии предупредил о росте числа европейских наемников в зоне спецоперации.
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