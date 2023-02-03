«Открытый сатанизм»: Алексей Муратов осудил наемника из США, изготавливающего чудовищные «сувениры»

Американский наемник Роберт Вертман, приехавший на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВФУ, продает «сувениры», сделанные якобы из костей российских солдат. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Global News. В соцсетях Вертман демонстрирует вселяющие ужас «товары» и открыто заявляет о своих нацистских пристрастиях.
Заместитель секретаря донецкого регионального отделения партии «Единая Россия», руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов считает, что среди украинских военнослужащих много нацистов и периодически это подтверждается их действиями. Соответствующим мнением он поделился в ходе беседы с корреспондентом ФАН.
«1917 год – немцы варили мыло из человеческого жира. 1939 – 1945 годы – нацистская Германия уже не скрывалась – абажуры, сумочки и перчатки изготавливали из человеческой кожи. 2022 год – нацисты опять используют человеческую плоть для поделок. В этот раз для «украшений». Он (Роберт Вертман, – прим. ФАН) хвастается своим «ассортиментом» из 120 колец. При этом Вертман не скрывает своей ненависти к русским, активно поддерживает нацистскую идеологию и планирует развивать свой чудовищный бизнес. Можно назвать этого нелюдя «душевно больным» или даже «духовно больным», но, к сожалению, все гораздо хуже. Что это, как ни самый открытый сатанизм?», – задается вопросом Муратов.
ВФУ и примкнувшие к ним наемники, уже неоднократно показывали свое безбожие, считает собеседник ФАН. Они целенаправленно обстреливают храмы и мечети. Примечательно, что регулярное обострение случается у украинских нацистов на религиозные праздники.
«В целом мы видим украинскую безбожную политику в отношении канонического Православия, которое хотят заменить раскольниками. Цель этих извергов – заставить наших людей отречься от Бога. Украинцам следовало бы задуматься, а что убережет их от этого сатанизма? Сегодня украинское население лишают истории, веры, снося памятники героических предков, отбирая храмы. А что будет завтра? Может быть завтра в сети будут продавать кольца и из их костей или из костей их родственников, отправленных умирать на фронт? Гарантировать, что этого не произойдет, никто не может. Украинцам пора понять в какую бездну их затягивают марионеточные, продавшие души, правители. Что касается Вертмана, он уехал из Украины в конце прошлого года, но планирует вернуться и продолжить "бизнес". Пишет в соцсетях, что возьмет с собой таксидермиста. Что ж, второй раз ему может не повезти и домой он уже вернется в виде изделия своего подельника-таксидермиста», –заключил Алексей Муратов.
Ранее глава Росгвардии предупредил о росте числа европейских наемников в зоне спецоперации.