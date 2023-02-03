Bloomberg: США вынуждают Турцию остановить поток товаров в Россию

США продолжают давить на Турцию, на сей раз заставляя остановить экспорт товаров в Россию, пишет агентство Bloomberg.
В ходе встречи замглавы минфина США Брайана Нельсона с турецкими представителями в минувший четверг обсуждался рост товарооборота между Москвой и Анкарой. Как сообщалось ранее, с марта по октябрь 2022 года Турция экспортировала в РФ товаров на сумму 800 млн долларов.
По словам американского чиновника, Вашингтон обеспокоен, что торговля двух стран помогает России продолжать боевые действия на Украине, пишет агентство.
Это не первая и далеко не последняя попытка Белого дома надавить на Анкару. Ранее американцы уже требовали от страны ввести санкции против Кремля. Кроме того, до Нельсона другие представители США посещали республику с целью оказания давления.
Сообщается, что ЕС также планирует направить делегацию в Турцию с той же повесткой.