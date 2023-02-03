Замглавы МИД России Богданов провел встречу с послом Омана

Дипломаты обсудили пути расширения сотрудничества и актуальную международную повестку.
Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел в Москве встречу с послом Омана Хамудом бин Салемом аль-Туайхом, сообщает МИД РФ.
Отмечается, что переговоры прошли в пятницу, 3 февраля. Их инициатором стал дипломат из арабской страны. На них был рассмотрен ряд актуальных вопросов, касающихся мировой повестки и конкретно ближневосточного региона. При этом подчеркивается, что особо пристальное внимание переговорщики уделили теме наращивания российско-оманского партнерства в разных сферах. Также отдельно был рассмотрен план последующих контактов на различных уровнях.
В последнее время Россия активнее развивает связи с ближневосточными странами. Так, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов сообщал, что Оман наряду с Кувейтом, Бахрейном, Саудовской Аравией и другими государствами может заключить с Москвой договор о введении безвизового режима.