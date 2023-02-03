Замглавы МИД России Богданов провел встречу с послом Омана

Отмечается, что переговоры прошли в пятницу, 3 февраля. Их инициатором стал дипломат из арабской страны. На них был рассмотрен ряд актуальных вопросов, касающихся мировой повестки и конкретно ближневосточного региона. При этом подчеркивается, что особо пристальное внимание переговорщики уделили теме наращивания российско-оманского партнерства в разных сферах. Также отдельно был рассмотрен план последующих контактов на различных уровнях.