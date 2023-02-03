Новое оборудование для подготовки донорской крови появилось в Удмуртии

В Удмуртии появился новый аппарат «АРДОК-1» российского производства. Он предназначен для подготовки донорской крови.
Такое оборудование впервые появилось на республиканской станции переливания крови. Его закупили за счет средств бюджета Республики Удмуртия, сообщает ИА «Сусанин».
Аппарат «АРДОК-1» благодаря рентгеновскому облучению позволяет сделать компоненты крови еще более безопасными. Эффект облучения достигается всего за 45 минут. Такое оборудование жизненно необходимо пациентам с иммунодефицитом, при химиотерапии, после трансплантации органов и тканей, а также новорожденным детям.
Аппарат уже начал активно использоваться в работе в гематологических отделениях Первой республиканской клинической больницы и Республиканской детской клинической больницы.