Новое оборудование для подготовки донорской крови появилось в Удмуртии

Аппарат «АРДОК-1» благодаря рентгеновскому облучению позволяет сделать компоненты крови еще более безопасными. Эффект облучения достигается всего за 45 минут. Такое оборудование жизненно необходимо пациентам с иммунодефицитом, при химиотерапии, после трансплантации органов и тканей, а также новорожденным детям.