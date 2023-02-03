Депутат Госдумы Евгений Нифантьев призвал чиновников следить за их моральным обликом

Человек, поступивший на государственную должность, должен всегда помнить, что она налагает на него ряд моральных обязательств. Об этом в беседе с ФАН напомнил член комитета Государственной Думы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.
Собеседник поддержал инициативу о запрете для чиновников на время СВО выезжать на отдых в другие страны.
«Я полагаю, что в целом инициатива верная. Однако ее стоит дифференцировать, в том смысле, что должны быть обозначены и категории чиновников, подпадающих под запрет и категории стран, куда выезд запрещен. Поясню. По данным Росстата на 2021 год численность чиновников в России составляла около 1,4 млн человек. В основном это рядовые сотрудники, обеспечивающие в ежедневном режиме работу государственной машины. В подавляющей своей массе это скромные, работящие люди с семьями с детьми. Не думаю, что стоит им поголовно запрещать выезд на отдых», — прокомментировал депутат Госдумы.
Евгений Нифантьев также добавил, что, на его взгляд, следовало бы составить список дружественных России государств.
«И конечно имело бы смысл указать страны, куда выезд на отдых разрешен без ограничений, это могли бы быть страны ОДКБ, БРИКС, ШОС. Те страны, где возможные провокации в адрес наших сограждан сведены к минимуму», — пояснил собеседник ФАН.
Он также отметил, что, по его мнению, культура поведения чиновников должна быть предметом их ответственности.
«Что же касается моральной стороны вопроса, то тут я сторонник внутренней работы. Человек поступивший на государственную работу обязан принимать на себя определенные правила поведения и следовать этим правилам вне зависимости от того, отдыхает ли он за рубежом или в России», — подытожил народный избранник.
Ранее депутат Госдумы Дмитрий Исламов в беседе с ФАН поддержал инициативу предпринимателя Евгения Пригожина о запрете для чиновников выезда за рубеж. Собеседник напомнил, что в нашей стране большое количество великолепных мест для отдыха.