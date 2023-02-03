«Тактика ползучего захвата свободных территорий»: Пригожин об активности США в странах Африки

Российский предприниматель Евгений Пригожин высказался об активности США в странах Африки и рассказал об американской тактике «ползучего захвата свободных территорий».
Редакция Associated Press поинтересовалась у бизнесмена о роли ЧВК «Вагнер» в Ливии и Судане. По информации издания, американские власти давят на «музыкантов» с целью их высылки из африканских стран.
Пригожин в свою очередь заверил, что «музыканты» следят за директором ЦРУ и попытками влияния на руководство различных стран.
«Мы всегда свято относимся к суверенитету стран. Для Африки особо остро стоит вопрос неоколониализма. В свою очередь, мы также рекомендуем представителям этих суверенных стран очень внимательно относиться к политике США и к американской тактике ползучего захвата свободных территорий», — цитирует Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее Евгений Пригожин дал понять, что у официального Вашингтона не получится заставить ЧВК «Вагнер» покинуть африканскую территорию. Предприниматель предупредил, что в России при этом ведется «серьезная борьба» за то, чтобы «вагнеровцы» оттуда ушли.