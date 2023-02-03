«Тактика ползучего захвата свободных территорий»: Пригожин об активности США в странах Африки

Ранее Евгений Пригожин дал понять, что у официального Вашингтона не получится заставить ЧВК «Вагнер» покинуть африканскую территорию. Предприниматель предупредил, что в России при этом ведется «серьезная борьба» за то, чтобы «вагнеровцы» оттуда ушли.