Давайте не будем обсуждать стратегию ЧВК «Вагнер» — Пригожин

Стратегию ЧВК «Вагнер» можно сравнить с очень сложной шахматной партией. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.
Бизнесмен ответил на запрос от издания «Блокнот». Журналисты попросили рассказать, в чем заключается собственная стратегия ЧВК «Вагнер». Ответ предпринимателя опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».
«Давайте не будем обсуждать стратегию ЧВК "Вагнер". Внутри ЧВК "Вагнер" есть люди, которые в военном плане значительно более образованные, чем я», – заявил он.
Пригожин отметил, что стратегию «музыкантов» можно представить в виде сложной шахматной партии. При этом внутри каждого хода происходит еще одна партия. Также предприниматель дал объяснение для тех, кто не играет в настольные логические игры.
«Это не та игра, в которой надо бить по башке шахматной доской, чтобы соперник заорал: "Ухи, ухи, ухи!"» – добавил бизнесмен.
Ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» является образцовой военной организацией. В ней соблюдаются все правила современных конфликтов.