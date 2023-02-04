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Давайте не будем обсуждать стратегию ЧВК «Вагнер» — Пригожин

Общество
Давайте не будем обсуждать стратегию ЧВК «Вагнер» — Пригожин

Стратегию ЧВК «Вагнер» можно сравнить с очень сложной шахматной партией. Об этом заявил предприниматель Евгений Пригожин.

Бизнесмен ответил на запрос от издания «Блокнот». Журналисты попросили рассказать, в чем заключается собственная стратегия ЧВК «Вагнер». Ответ предпринимателя опубликовала пресс-служба компании «Конкорд».

«Давайте не будем обсуждать стратегию ЧВК "Вагнер". Внутри ЧВК "Вагнер" есть люди, которые в военном плане значительно более образованные, чем я», – заявил он.
Давайте не будем обсуждать стратегию ЧВК «Вагнер» — Пригожин

Пригожин отметил, что стратегию «музыкантов» можно представить в виде сложной шахматной партии. При этом внутри каждого хода происходит еще одна партия. Также предприниматель дал объяснение для тех, кто не играет в настольные логические игры.

«Это не та игра, в которой надо бить по башке шахматной доской, чтобы соперник заорал: "Ухи, ухи, ухи!"» – добавил бизнесмен.

Ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» является образцовой военной организацией. В ней соблюдаются все правила современных конфликтов.
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