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Глава минобороны Австрии Таннер объяснила решение Вены поддерживать Киев

Политика
Глава минобороны Австрии Таннер объяснила решение Вены поддерживать Киев

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер объяснила, почему Вена решила оказывать поддержку Киеву. Об этом она рассказала в интервью порталу Euractive.

По ее словам, главная идея заключается в солидарности с украинскими властями. Она напомнила, что европейская республика поддержала все санкции Брюсселя.

«Важно подчеркнуть, что, хотя мы нейтральны в военном отношении в соответствии с нашей конституцией и правовыми нормами, мы, конечно, не нейтральны политически, когда речь идет об Украине», — заявила Таннер.

Западные государства в свете украинского кризиса стали вводить санкции против России. После этого в Европе и США резко выросли цены на топливо и продовольствие.
австрия Минобороны Украина
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