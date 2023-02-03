Глава минобороны Австрии Таннер объяснила решение Вены поддерживать Киев

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер объяснила, почему Вена решила оказывать поддержку Киеву. Об этом она рассказала в интервью порталу Euractive.
По ее словам, главная идея заключается в солидарности с украинскими властями. Она напомнила, что европейская республика поддержала все санкции Брюсселя.
«Важно подчеркнуть, что, хотя мы нейтральны в военном отношении в соответствии с нашей конституцией и правовыми нормами, мы, конечно, не нейтральны политически, когда речь идет об Украине», — заявила Таннер.
Западные государства в свете украинского кризиса стали вводить санкции против России. После этого в Европе и США резко выросли цены на топливо и продовольствие.