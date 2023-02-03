Американского полицейского уволили с работы из-за участия в съемках роликов для взрослых

Полицейский Кристиан Гогганс потерял работу из-за своего развратного увлечения. Американца уволили из-за участия в съемках роликов для взрослых.
Гогганс под псевдонимом Рико Блейз публиковал в Сети откровенные ролики. В конце 2022 года о двойной жизни полицейского узнали и в СМИ, и на работе. После внутренней проверки на службе Гогганса уволили, передает телеканал ABC15.
Подробности расследования и увольнения не приводятся, начальство мужчины не стало афишировать эти сведения. Известно, что американец проработал в полиции США около трех лет. Сколько времени Гогган снимает ролики для взрослых, не известно.
Бывший заключенный из Ирландии Ричард Макнелли ранее нашел свое призвание в порноиндустрии. Он заявил, что съемки роликов для взрослых сильно изменили его жизнь.