Пользователи Сети предположили, что сын Валерии шикует на деньги матери

Сын певицы Валерии, бизнесмен Арсений Шульгин, подвергся критике со стороны россиян. Пользователи Сети подозревают, что предприниматель не зарабатывает и ведет шикарную жизнь на деньги матери.
Шульгин делится в соцсетях кадрами роскошной жизни. Например, сын Валерии показал, как у него прошел 2022 год. На видео можно увидеть вечеринки в Дубае, люксовые автомобили, яхту, дорогие часы и прочие атрибуты любителей пошиковать.
Однако кадры от Шульгина вызвали вовсе не позитивную реакцию у многих комментаторов. Некоторые обвинили бизнесмена в понтах и пафосе.
Другие задались вопросом, каким образом сын Валерии заработал на роскошную жизнь. Хотя сам Шульгин говорит, что получает доход от криптовалюты, у многих это вызывает сомнения. По мнению этих комментаторов, деньги бизнесмену дает звездная мать.
«Хорошо шиковать на мамины деньги», — пишут в соцсетях.
Некоторые возмутились, что на видео с итогами прошлого года Шульгин не показал свою дочь Селин. По мнению пользователей Сети, сын и невестка Валерии сбросили ребенка на нянь, чтобы свободно развлекаться.