Пользователи Сети предположили, что сын Валерии шикует на деньги матери

Другие задались вопросом, каким образом сын Валерии заработал на роскошную жизнь. Хотя сам Шульгин говорит, что получает доход от криптовалюты, у многих это вызывает сомнения. По мнению этих комментаторов, деньги бизнесмену дает звездная мать.