Путин поручил Минобразования внедрить в программу вузов курс «Обучение служением»

Минобразования совместно с Минтрудом, Росмолодежью и Ассоциацией волонтерских центров разработают и внедрят в программы вузов курс «Обучение служением» к 1 сентября.
Поручение озвучил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета, прошедшем в декабре прошлого года. Документ опубликовали на официальном сайте главы государства, передает «Парламентская газета».
Образовательная технология поможет молодым людям развить интерес к построению индивидуального пути профессионального роста и к поиску своей личностной уникальности. Таким образом человек не только получит зания в определенной области, но сможет взять ответственность за свою жизнь и окружение.