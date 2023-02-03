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Путин поручил Минобразования внедрить в программу вузов курс «Обучение служением»

Общество
Путин поручил Минобразования внедрить в программу вузов курс «Обучение служением»

Минобразования совместно с Минтрудом, Росмолодежью и Ассоциацией волонтерских центров разработают и внедрят в программы вузов курс «Обучение служением» к 1 сентября.

Поручение озвучил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета, прошедшем в декабре прошлого года. Документ опубликовали на официальном сайте главы государства, передает «Парламентская газета».

Образовательная технология поможет молодым людям развить интерес к построению индивидуального пути профессионального роста и к поиску своей личностной уникальности. Таким образом человек не только получит зания в определенной области, но сможет взять ответственность за свою жизнь и окружение.
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