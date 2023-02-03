Сломавшего ребра Дроздова могут выписать из больницы на следующей неделе

Дочь зоолога и ведущего программы «В мире животных» Николая Дроздова Елена рассказала о состоянии отца. Сломавшего ребра ученого могут выписать из больницы на следующей неделе.
По словам дочери Дроздова, прогноз по его состоянию позитивный. Сейчас телеведущему поднимают натрий в крови.
«Во вторник или среду можно выписываться», — заявила дочь зоолога в комментарии телеканалу «360».
Женщина добавила, что у ее отца остается жидкость в плевральной полости, но откачивать ее пока больше не будут. Врачи мониторят состояние Дроздова и проверяют его показатели крови.
Телеведущий начинает ходить, настроение у него стало пободрее, но ребра болят, отметила его дочь. Дышать ученому тоже больно, однако настроение и состояние ее отца становится лучше, резюмировала женщина.
Напомним, Дроздов попал в больницу в конце января. Он сломал ребра, неудачно упав у подъезда.