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Сломавшего ребра Дроздова могут выписать из больницы на следующей неделе

Общество
Сломавшего ребра Дроздова могут выписать из больницы на следующей неделе

Дочь зоолога и ведущего программы «В мире животных» Николая Дроздова Елена рассказала о состоянии отца. Сломавшего ребра ученого могут выписать из больницы на следующей неделе.

По словам дочери Дроздова, прогноз по его состоянию позитивный. Сейчас телеведущему поднимают натрий в крови.

«Во вторник или среду можно выписываться», — заявила дочь зоолога в комментарии телеканалу «360».

Женщина добавила, что у ее отца остается жидкость в плевральной полости, но откачивать ее пока больше не будут. Врачи мониторят состояние Дроздова и проверяют его показатели крови.

Телеведущий начинает ходить, настроение у него стало пободрее, но ребра болят, отметила его дочь. Дышать ученому тоже больно, однако настроение и состояние ее отца становится лучше, резюмировала женщина.

Напомним, Дроздов попал в больницу в конце января. Он сломал ребра, неудачно упав у подъезда.
николай дроздов телеведущий в мире животных
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