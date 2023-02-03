Около 50 тысяч жителей Краснодара остались без отопления и горячей воды из-за аварии

Крупная авария на подземной тепломагистрали в Карасунском округе Краснодара привела к отключению отопления и горячей воды в сотнях домов, сообщили в местной Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС).
Отключение произошло утром 3 февраля на улицах Онежская, Восточная, Сормовская, Уральская, 30-й Иркутской дивизии, Симферопольская и других. В зоне остановки подачи тепла и горячей воды оказались около 50 тысяч человек, передает РИА Новости.
«Произошло аварийное отключение теплоснабжения и горячей воды в Карасунском округе. Причина отключения — порыв подземной тепломагистрали диаметром 630 миллиметров по адресу: ул. Восточная, 28», — говорится в сообщении.
Специалисты уже ведут работы по восстановлению теплосети. Полностью заменить трубу с современной пенополиуретановой изоляцией планируют до конца 3 февраля.