Около 50 тысяч жителей Краснодара остались без отопления и горячей воды из-за аварии

Отключение произошло утром 3 февраля на улицах Онежская, Восточная, Сормовская, Уральская, 30-й Иркутской дивизии, Симферопольская и других. В зоне остановки подачи тепла и горячей воды оказались около 50 тысяч человек, передает РИА Новости.