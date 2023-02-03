Бывший депутат Шингаркин считает необходимым запретить чиновникам отдых за рубежом в период СВО

Прошедшие новогодние каникулы ряд российских чиновников провели в жарких странах за рубежом, что вызвало недоумение и критику граждан. Так, политик Шингаркин считает возмущение граждан справедливым, ведь в рамках проведения СВО парламентарии должны демонстрировать иное поведение.