Бывший депутат Шингаркин считает необходимым запретить чиновникам отдых за рубежом в период СВО

Депутат Госдумы РФ Максим Шингаркин в комментарии ФАН объяснил, почему считает необходимым запретить чиновникам отдыхать за рубежом в период проведения специальной военной операции РФ на Украине.
Прошедшие новогодние каникулы ряд российских чиновников провели в жарких странах за рубежом, что вызвало недоумение и критику граждан. Так, политик Шингаркин считает возмущение граждан справедливым, ведь в рамках проведения СВО парламентарии должны демонстрировать иное поведение.
«Все должностные лица, которые являются государственными и муниципальными служащими должны подчиняться общей дисциплине, которая определяет мобилизацию государственного и военного аппарата для проведения специальной военной операции. Во-первых, мы знаем, огромное число стран относится к недружественным. Во-вторых, Российской Федерации требуется экономия сил и средств. В-третьих, вызывающее поведение чиновников дестимулирует граждан Российской Федерации поддерживать СВО», — поделился мнением собеседник ФАН.
Кроме того, политик считает, что поведение депутатов должно регламентироваться законом.
«Никаких проблем с тем, что мог бы быть подготовлен соответствующий указ президента, который распространяется на все органы государственной власти. Я подчеркиваю, все, ведь органы местного самоуправления у нас формально не подчиняются ни президенту, ни губернатору. Как раз к этому указу могли бы присоединиться эти органы местного самоуправления. Можно запретить. Даже не можно, а нужно. Совершенно однозначно. Непонятно почему еще не запретили», — заключил парламентарий.
Ранее глава Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц объяснил, почему чиновники не должны проводить отпуска за границей в период проведения специальной военной операции на Украине.