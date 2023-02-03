«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Константин Тхостов

Гостем нового выпуска программы «Грани свободы» стал член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге Константин Тхостов. Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада и директор лицея №369 обсудили проблемы и пути развития образования в современной России.
Константин Тхостов уверен: отказ от Болонской системы однозначно пойдет на пользу как российским школам и вузам, так и экономике в целом. Перспектива вновь выпускать готовых ко всему специалистов намного важнее, чем международное признание дипломов выпускников, которого за 30 лет добиться так и не удалось.
При этом директор лицея уверен: при любой системе образования ключевую роль в воспитании и обучении детей играет семья. Тхостов отметил пагубную привычку, свойственную многим родителям. Испытывая стресс в повседневной жизни или на работе, взрослые нередко прибегают к огульной критике окружающей их действительности. А дети, до определенного возраста воспринимающие все буквально, таким образом усваивают негативное восприятие своей страны, не соответствующее реальности.
Зачем нужны «детские» SIM-карты, как родителям уберечь ребенка от вредоносного контента и почему не стоит бояться, что школьникам покажутся скучными «Разговоры о важном»? Об этом и многом другом Константин Тхостов расскажет в новом выпуске программы «Грани свободы».