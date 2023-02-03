«Грани свободы» с Мирой Тэрада. Константин Тхостов

При этом директор лицея уверен: при любой системе образования ключевую роль в воспитании и обучении детей играет семья. Тхостов отметил пагубную привычку, свойственную многим родителям. Испытывая стресс в повседневной жизни или на работе, взрослые нередко прибегают к огульной критике окружающей их действительности. А дети, до определенного возраста воспринимающие все буквально, таким образом усваивают негативное восприятие своей страны, не соответствующее реальности.