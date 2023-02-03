Правнук Сталина проведет опрос о переименовании Волгограда в Сталинград

Селим Бенсаад — прямой правнук Иосифа Сталина — объявил о намерении провести опрос по переименованию Волгограда в Сталинград. Соответствующей информацией поделился пресс-атташе потомка советского политического деятеля Вадим Горжанкин.
Бенсаад, также известный как последний из Джугашвили, возглавит инициативную группу, которая будет состоять из жителей Волгограда и области, а также займется организацией опроса. Мероприятие планируется провести к 5 марта — 70-й годовщине смерти Иосифа Сталина. Затем результаты опроса передадут в Администрацию президента России и Волгоградскую городскую Думу.
«Мы хотим восстановить историческую справедливость и исправить ошибки истории. Сталинград имеет символическое значение не только для Великой Отечественной войны, но и для нынешней специальной военной операции на Украине», — добавил прямой правнук Иосифа Сталина.
Экскурс в историю провела писатель-документалист, биограф семьи Сталиных Лана Паршина. Она объяснила, что советский политический деятель был против переименования Царицына в Сталинград, однако, вопреки воле вождя, было принято обратное народное решение.