Правнук Сталина проведет опрос о переименовании Волгограда в Сталинград

Бенсаад, также известный как последний из Джугашвили, возглавит инициативную группу, которая будет состоять из жителей Волгограда и области, а также займется организацией опроса. Мероприятие планируется провести к 5 марта — 70-й годовщине смерти Иосифа Сталина. Затем результаты опроса передадут в Администрацию президента России и Волгоградскую городскую Думу.