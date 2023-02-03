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Сербия постарается воздержаться от введения антироссийских санкций

Политика
Сербия постарается воздержаться от введения антироссийских санкций

Президент Сербии Александр Вучич выступил в парламенте и коснулся вопроса о санкциях в отношении России.

Во время выступления перед парламентариями Вучичу пришлось ответить на требование замглавы «Партии свободы и справедливости» Мариники Тепич ввести хотя бы некоторые антироссийские санкции, на чем настаивают все европейские лидеры, сообщает «Новороссия».

По словам Вучича, Сербия действительно испытывает сильное давление со стороны ЕС и платит довольно высокую цену за отказ от введения санкций против России, но это вопрос принципа и репутации страны. Поэтому антироссийские ограничения вводиться не будут до тех пор, пока это представляется возможным.
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