Сербия постарается воздержаться от введения антироссийских санкций

Президент Сербии Александр Вучич выступил в парламенте и коснулся вопроса о санкциях в отношении России.
Во время выступления перед парламентариями Вучичу пришлось ответить на требование замглавы «Партии свободы и справедливости» Мариники Тепич ввести хотя бы некоторые антироссийские санкции, на чем настаивают все европейские лидеры, сообщает «Новороссия».
По словам Вучича, Сербия действительно испытывает сильное давление со стороны ЕС и платит довольно высокую цену за отказ от введения санкций против России, но это вопрос принципа и репутации страны. Поэтому антироссийские ограничения вводиться не будут до тех пор, пока это представляется возможным.