Сербия постарается воздержаться от введения антироссийских санкций

По словам Вучича, Сербия действительно испытывает сильное давление со стороны ЕС и платит довольно высокую цену за отказ от введения санкций против России, но это вопрос принципа и репутации страны. Поэтому антироссийские ограничения вводиться не будут до тех пор, пока это представляется возможным.