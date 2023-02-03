Подводные «дредноуты» и древние танки: армия Великобритании пытается вернуть былую мощь и славу

Геополитическая напряженность в Европе побудила многие страны обратить внимание на состояние национальных вооруженных сил. Катализатором этого процесса стало истощение запасов вооружений и боеприпасов, отправленных киевскому режиму для борьбы с Россией. В этой ситуации руководство Великобритании задумалось о наращивании военной своей военной мощи.
Автор Telegram-канала «Старушка Англия» рассказывает о планах руководства Великобритании по реформированию вооруженных сил.
Новый авианосец
Неудачи королевских вооруженных сил начались еще в конце лета 2022 года: новейший авианосец военно‑морского флота Великобритании HMS Prince of Wales, стоимостью 3 млрд фунтов (3,6 млрд долларов), 29 августа был вынужден бросить якорь у берегов Англии сразу же после отплытия из Портсмута. Он должен был дойти до Северной Америки для участия в совместных учениях с США и Канадой. Незапланированная остановка произошла из-за неисправности внешней муфты, соединяющей гребной вал с приводным валом от маршевых двигателей. Позже стало известно, что ремонт завершится не раньше весны 2023 года, поэтому вместо Prince of Wales британцам пришлось задействовать в учении флагман флота HMS Queen Elizabeth.
Грозная ядерная держава?
Великобритания входит в так называемый «ядерный клуб» — На вооружении страны находятся четыре атомные подводные лодки типа Vanguard, каждая из которых способна нести 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Trident II D5. Однако единственный компонент ядерных сил доставляет немало хлопот.
Например, атомная подводная лодка HMS Victorious 7 ноября была вынуждена прервать боевой поход из-за пожара. Происшествие случилось в северной части Атлантического океана. Источники в Военно-морских силах настаивали, что пожар был быстро локализован, но оценив ущерб, капитан приказал вернуться на базу в Фаслейне. HMS Victorious была спущена на воду еще в 1993 году и в наступившем году разменяет 30 лет на службе.
На этом происшествия с носителями ядерного оружия не закончились. При осмотре одной из четырех подводных лодок класса Vanguard 31 января военнослужащие обнаружили, что рабочие закрепили с помощью суперклея около семи болтов, которые удерживали изоляцию на трубах с жидкостью, охлаждающей ядерный реактор. Это стало известно только после того, как шляпка одного из болтов отвалилась.
Министр обороны Бен Уоллес потребовал немедленных объяснений и начала расследования. Источники в военно-морском флоте сообщили, что «никаких проблем с ядерной безопасностью не могло быть, даже если бы нарушения не были найдены». Ремонт подлодки проводили на военно-морской базе Девонпорт в Плимуте в 2015 году. Он обошелся более чем в 300 млн фунтов. Сроки технического обслуживания субмарины были превышены на четыре года — лодку вернули на службу только через семь лет после начала ремонта, в июле 2022 года.
Попытки развития
Конечно, военное руководство Великобритании осознает необходимость модернизации ядерных сил. Представители министерства обороны 9 мая 2022 года объявили о запуске третьего этапа программы по перевооружению подводного флота. Для этого руководство страны направило первый транш инвестиций в размере 2 миллиардов фунтов компаниям BAE Systems и Rolls-Royce. Всего в рамках третьей стадии модернизации ядерных сил запланировано израсходовать 10 миллиардов фунтов, а к 2030 году Лондон намерен заменить четвер субмарины проекта Vanguard на атомные подводные лодки типа Dreadnought.
Наряду с этим военное ведомство проводит модернизацию надводных сил. Министерство обороны Великобритании 15 ноября заключило контракт с BAE Systems на сумму 4,2 миллиарда фунтов на строительство пяти фрегатов проекта Type 26 — HMS Birmingham, HMS Sheffield, HMS Newcastle, HMS Edinburgh и HMS London для Военно-морских сил Великобритании. На данный момент компания занимается проектированием трех кораблей, заказанных военным ведомствам ранее, — таким образом, строительство всех восьми фрегатов должно быть завершено к середине 2030-х годов, а первый, HMS Glasgow, войдет в строй к концу 2028 года.
Слабые стороны Вооруженных сил Великобритании
Проблемы британской армии не заканчиваются на несовершенстве ядерного щита. Недавно в СМИ попало мнение высокопоставленного американского генерала о плачевном состоянии британских вооруженных сил:
Во-первых, в случае полномасштабной войны боеприпасы у британской армии закончатся через несколько дней; кроме того, британская система ПВО не поможет защитить страну от ракет и беспилотных летательных аппаратов; в-третьих, около 30% персонала сил повышенной готовности составляют резервисты, срок развертывания которых не соответствует стандартам НАТО; в-четвертых, большая часть бронетехники произведена 30-60 лет назад; при этом отмечается низкая скорость производства военной техники — для оснащения полноценной дивизии численностью около 30 000 военнослужащих в текущих условиях Великобритании потребуется от 5 до 10 лет.
Откуда проблемы?
Причина проблем вполне банальна и заключается в сокращении военных расходов в последние десятилетия. Недавние попытки Бориса Джонсона восстановить финансирование армии оказались недостаточными. Для увеличения боевой мощи вооруженных сил Лондону следует: существенно увеличить военный бюджет (до 3% от ВВП), отказаться от сокращения армии, а кроме того, упростить процедуру государственных закупок.
Конечно, не все компоненты британской армии нуждаются в реформировании. Уровень подготовки кибервойск является достаточно высоким. Недавно стало известно, что военнослужащие особого специального подразделения привлекались для слежки за британскими гражданами, которые критикуют локдауны из-за COVID-19. Прежде всего операция была направлена на политиков и популярных журналистов, которые выражали сомнения по вопросу достоверности официальных данных о заболеваемости из-за коронавируса. Согласно информации, полученной от группы по защите гражданских свобод Big Brother Watch, спецподразделение изучало учетные записи британцев в социальных сетях и формировало доклады об гражданской позиции правительству.
Меры правительства
После активизации дискуссии о проблемах вооруженных сил Великобритании министр обороны Бен Уоллес публично подтвердил, что армия страны действительно нуждается в инвестициях и отстает от других государств в военной сфере — хотя ранее правительство выделило 34 миллиарда фунтов для перевооружения армии до 2033 года.
По предварительным подсчетам, для улучшения боеспособности вооруженных сил необходимо увеличение оборонного бюджета не менее чем на 3 миллиарда фунтов стерлингов в год и отмена сокращения численности армии.
Ранее премьер-министр Риши Сунак избегал увеличения военных расходов и уходил от ответа на прямые вопросы о необходимости расширения оборонного бюджета. Однако с высокой долей вероятности, в ближайшее время правительство изменит мнение по указанному вопросу. Не зря высокопоставленные военные и пресса все чаще озвучивают проблему слабости вооруженных сил и готовят людей к необходимости расширения оборонного бюджета в условиях непростой экономической ситуации.