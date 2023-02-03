Подводные «дредноуты» и древние танки: армия Великобритании пытается вернуть былую мощь и славу

Министр обороны Бен Уоллес потребовал немедленных объяснений и начала расследования. Источники в военно-морском флоте сообщили, что «никаких проблем с ядерной безопасностью не могло быть, даже если бы нарушения не были найдены». Ремонт подлодки проводили на военно-морской базе Девонпорт в Плимуте в 2015 году. Он обошелся более чем в 300 млн фунтов. Сроки технического обслуживания субмарины были превышены на четыре года — лодку вернули на службу только через семь лет после начала ремонта, в июле 2022 года.