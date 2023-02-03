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Аудиторская проверка выявила нарушения в процедурах закупок «Водоканала» Рязани

Общество

Аудиторы Контрольно-счетной палаты (КСП) подтвердила факты неконкурентных закупок в рязанском «Водоканале», ранее обнаруженные Общероссийским народным фронтом. Об этом сообщили в пресс-службе ОНФ.

Аудиторская проверка выявила нарушения в процедурах закупок «Водоканала» Рязани

Представители ОНФ еще в декабре прошлого года обратились в Контрольно-счетную палату с просьбой проверить систему закупок МП «Водоканал». Предприятие закупало товары и услуги у единственных поставщиков без проведения конкурса, сообщает ИА «Сорока».

Специалисты КМП проверили документы за 2021 и 2022 годы. В результате выяснилось, что 1840 договоров были действительно заключены с единственными подрядчиками. Кроме того, в нормативный документ, регулирующий правила закупок, неоднократно вносились изменения.

По итогам проверки в адрес главы Рязани и руководства МП «Водоканал» внесены представления. Материалы направлены в прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу.
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