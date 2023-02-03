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Германия приняла к сведению высказывание Путина о помощи Украине

Политика
Германия приняла к сведению высказывание Путина о помощи Украине

Правительство Германии обратило внимание на недавнее высказывание президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Недавно глава государства выступил в Волгограде. Он отметил, что некоторые силы пытаются втянуть Берлин в новую войну против России. Однако они не понимают, что современные боевые действия будут другие.

«Федеральное правительство разумеется, приняло к сведению слова российского президента», – сказал Хебештрайт.

Представитель правительства добавил, что Германия оказывает поддержку Киеву для его обороны. Однако этот факт не делает страну участницей украинского конфликта, считает он.
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