Германия приняла к сведению высказывание Путина о помощи Украине

Правительство Германии обратило внимание на недавнее высказывание президента России Владимира Путина. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Недавно глава государства выступил в Волгограде. Он отметил, что некоторые силы пытаются втянуть Берлин в новую войну против России. Однако они не понимают, что современные боевые действия будут другие.
«Федеральное правительство разумеется, приняло к сведению слова российского президента», – сказал Хебештрайт.
Представитель правительства добавил, что Германия оказывает поддержку Киеву для его обороны. Однако этот факт не делает страну участницей украинского конфликта, считает он.