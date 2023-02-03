Госдума рассмотрит закон о введении штрафов за неправильное хранение навоза

Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 16 февраля. Если он будет одобрен, фермеры больше не смогут сваливать навоз в кучи рядом с реками или удобрять поля недалеко от жилых домов, передает «Парламентская газета».