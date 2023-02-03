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Госдума рассмотрит закон о введении штрафов за неправильное хранение навоза

Общество
Госдума рассмотрит закон о введении штрафов за неправильное хранение навоза

Фермеров и сельскохозяйственные предприятия в России могут начать штрафовать за неправильную заготовку навоза.

Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении 16 февраля. Если он будет одобрен, фермеры больше не смогут сваливать навоз в кучи рядом с реками или удобрять поля недалеко от жилых домов, передает «Парламентская газета».

Штрафы собираются ввести за порчу земли или уничтожение плодородного слоя, к которому привело неправильного хранения удобрений. Штраф для предприятий составит до 350 тыс. рублей при первом нарушении и до 450 тыс. рублей — при повторном.
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