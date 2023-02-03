Лесничего-браконьера осудили в Челябинской области

В суде «горе-леснику» дали три года условно с трехлетним испытательным сроком и запретили два с половиной года заниматься деятельностью, связанной с лесозаготовкой и лесопереработкой. Кроме того, суд взыскал с нарушителя нанесенный ущерб, наложив арест на имущество фигуранта в размере более 2,3 млн рублей.