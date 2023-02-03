Лесничего-браконьера осудили в Челябинской области

Кунашакский райсуд признал виновным местного жителя в незаконной вырубке леса в крупном и особо крупном размерах. Об этом рассказали в пресс-службе Прокуратуры Челябинской области.
Как пишет издание «Южноуральская панорама», по данным следствия, обвиняемый работал лесничим в Куяшском участковом лесничестве ГКУ «Челябинсклес» и с июня по декабрь 2021 года, пользуясь своим служебным положением, производил незаконную вырубку сосен. Согласно подведенным подсчетам, преступник причинил ущерб администрации Кунашакского района на сумму более 1 млн рублей, а региональному управлению лесничествами – больше 414 000 рублей.
В суде «горе-леснику» дали три года условно с трехлетним испытательным сроком и запретили два с половиной года заниматься деятельностью, связанной с лесозаготовкой и лесопереработкой. Кроме того, суд взыскал с нарушителя нанесенный ущерб, наложив арест на имущество фигуранта в размере более 2,3 млн рублей.