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В Волжском сын ушедшей гулять пьяной матери выпал из окна и пролежал в снегу всю ночь

Происшествия
В Волжском сын ушедшей гулять пьяной матери выпал из окна и пролежал в снегу всю ночь

Пятилетний мальчик выпал из окна третьего этажа и пролежал всю ночь в снегу в Волгоградской области. В это время его мать гуляла с подругой по увеселительным заведениям, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным правоохранителей, ребенка обнаружили накануне утром и оперативно доставили в больницу. В настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Вечером мать пострадавшего употребила спиртное, после чего в течение всей ночи гуляла с подругой. В отношении женщины завели уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Подозреваемая признала свою вину. Выяснилось, что она состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.
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