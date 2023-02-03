События в Донбассе на 15:00 3 февраля: в Киеве рассказали о цене удержания Бахмута, активные бои под Кременной

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся в Донбассе к этому часу.
Донецкая Народная Республика
Российские подразделения при поддержке артиллерии осуществляют штурмовые действия в направлении Ивановского к юго-западу от Бахмута. На восточных окраинах самого города есть небольшое продвижение, сообщают местные источники. Артиллерия вела огонь по целям в Предтечино и Ступочках, а немного юго-западнее Красной Горы — по Парасковиевке. Северо-западнее Соледара происходят боестолкновения в районе Васюковки.
Вместе с этим Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обстрелы мирных кварталов. К середине дня 3 февраля под ударами оказались несколько населенных пунктов республики, а также Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Информация о последствиях уточняется.
Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью для испанского издания Minutos сообщил, что Киев «платит высочайшую цену» за удержание Бахмута, но не может отступить из него. Он отказался назвать цифры ежедневных потерь ВСУ, сославшись на то, что подобная информация будет опубликована не ранее завершения конфликта.
Луганская Народная Республика
Российские войска производят атаки со стороны Дибровки, пытаясь продвинуться дальше на север. Очевидная цель — отбросить украинскую армию через реку Жеребец.
Кроме того, ВС РФ усиливают атаки под Кременной, что также может являться признаком подготовки наступления вдоль линии Сватово-Кременная.
Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко со ссылкой на неназванные источники заявил о попытке украинских военных сдаться в районе Кременной. После непродолжительного огневого контакта солдаты вывесили белую ткань на своем опорном пункте, а их командир на открытых радиочастотах сообщил, что 12 человек готовы сложить оружие. Вскоре после этого по опорному пункту были нанесены удары украинской же артиллерии, ввиду чего сдача была сорвана, а сами солдаты, вероятно, погибли.