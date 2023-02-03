События в Донбассе на 15:00 3 февраля: в Киеве рассказали о цене удержания Бахмута, активные бои под Кременной

Подполковник Народной милиции республики в отставке Андрей Марочко со ссылкой на неназванные источники заявил о попытке украинских военных сдаться в районе Кременной. После непродолжительного огневого контакта солдаты вывесили белую ткань на своем опорном пункте, а их командир на открытых радиочастотах сообщил, что 12 человек готовы сложить оружие. Вскоре после этого по опорному пункту были нанесены удары украинской же артиллерии, ввиду чего сдача была сорвана, а сами солдаты, вероятно, погибли.