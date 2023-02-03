«Заканчивайте сопротивляться в Бахмуте»: бизнесмен Пригожин назвал условие для поездки в Киев на допрос

Ранее стало известно о возбуждении на Украине уголовного дела против предпринимателя. Пригожину вменяют две статьи: «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» страны и «ведение агрессивной войны». Об этом проинформировали в официальном в Telegram-канале ведомства.