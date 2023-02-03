«Заканчивайте сопротивляться в Бахмуте»: бизнесмен Пригожин назвал условие для поездки в Киев на допрос

Российский предприниматель Евгений Пригожин ответил на вызов со стороны Генпрокуратуры Украины. Он заявил, что в обозначенные сроки не сможет добраться до Киева для явки в ведомство.
Украинские СМИ передали, что бизнесмена ждут в прокуратуре, чтобы предъявить ему обвинение в посягательстве на территориальную целостность государства. Пригожин в свою очередь объяснил, в каком случае сможет приехать в Киев.
«Безусловно, моя поездка в Киев исключена. Здоровый человек не ходит с голой жопой на мороз. А в составе дружного коллектива ЧВК "Вагнер", объективности ради, в эти сроки до Киева я добраться не успею. Хотя… заканчивайте сопротивляться в Бахмуте, тогда могу зайти с территории Белоруссии. Вот и поговорили по поводу целостности. А если серьезно, приезжайте в Бахмут, сядем спокойно и все обсудим», — приводит комментарий Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее стало известно о возбуждении на Украине уголовного дела против предпринимателя. Пригожину вменяют две статьи: «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность» страны и «ведение агрессивной войны». Об этом проинформировали в официальном в Telegram-канале ведомства.