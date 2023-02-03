Компания Turkish Airlines вернула возможность оплаты по российским банковским картам

Граждане России снова получили возможность оплатить билеты на сайте турецкой авиакомпании Turkish Airlines с помощью карт российских банков. Об этом сообщила «Известиям» пресс-служба компании.
Сейчас для оплаты доступны карты систем Mastercard, Visa и «Мир». При этом могут быть отказы оплаты, отмены бронирования или отказы в операции сразу после списания. В таком случае средства поступят обратно на карту в течение двух суток, говорится в сообщении.
Если оплата не состоялась, россиянам порекомендовали приобрести авиабилет у агентов или в офисе продаж, либо воспользоваться картой зарубежного банка.
Другая турецкая авиакомпания Pegasus Airlines при этом указала, что российские карты к оплате все еще не принимаются. В этом случае россиянам стоит использовать карту китайской платежной системы UnionPay.
В службе поддержки Turkish Airlines ранее сообщали, что оплата по картам «Мир» не проводится.