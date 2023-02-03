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Компания Turkish Airlines вернула возможность оплаты по российским банковским картам

Экономика
Компания Turkish Airlines вернула возможность оплаты по российским банковским картам

Граждане России снова получили возможность оплатить билеты на сайте турецкой авиакомпании Turkish Airlines с помощью карт российских банков. Об этом сообщила «Известиям» пресс-служба компании.

Сейчас для оплаты доступны карты систем Mastercard, Visa и «Мир». При этом могут быть отказы оплаты, отмены бронирования или отказы в операции сразу после списания. В таком случае средства поступят обратно на карту в течение двух суток, говорится в сообщении.

Если оплата не состоялась, россиянам порекомендовали приобрести авиабилет у агентов или в офисе продаж, либо воспользоваться картой зарубежного банка.

Другая турецкая авиакомпания Pegasus Airlines при этом указала, что российские карты к оплате все еще не принимаются. В этом случае россиянам стоит использовать карту китайской платежной системы UnionPay.

В службе поддержки Turkish Airlines ранее сообщали, что оплата по картам «Мир» не проводится.
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