Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях еще до 110 солдат

О потерях ВСУ за последние сутки рассказал в пятницу, 3 февраля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По данным ведомства, по пунктам 103-й и 902-й бригад ВСУ был нанесен удар оперативно-тактической авиации.