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Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях еще до 110 солдат

Армия
Минобороны РФ: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях еще до 110 солдат

Российские военные продолжают наступательные действия на Краснолиманском и Купянском направлениях. За сутки противник потерял здесь до 110 военнослужащих.

О потерях ВСУ за последние сутки рассказал в пятницу, 3 февраля, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По данным ведомства, по пунктам 103-й и 902-й бригад ВСУ был нанесен удар оперативно-тактической авиации.

«Уничтожено до 40 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — сказали в ведомстве.

Поблизости от Благодатовки противник лишился очередного склада артиллерийских боеприпасов. На Краснолиманском направлении артудару подверглись подразделения 66-й механизированной, 25-й воздушно-десантной и 80-й десантно-штурмовой бригад Вооруженных сил Украины.
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