Оскандалившийся Валерий Меладзе отказывается выступать в России

Певец Валерий Меладзе отказывается выступать в России после скандала. Артист готов петь для русских на корпоративе, но только в других странах.
Журналисты связались с директором Меладзе Сергеем Лупповым. Они выдали себя за представителей потенциального заказчика и сообщили, что некий российский бизнесмен якобы хочет позвать певца на корпоратив в Москве.
Помощник артиста ответил, что пока тот не может выступить в российской столице. Причину Луппов не назвал. На вопрос, где готов выступить Меладзе, его директор ответил, что удобнее всего исполнителю в Турции или в Дубае.
В переписке, которую опубликовал «Абзац», Луппов также назвал среднюю стоимость гонорара певца за корпоратив. Сумма составляет 100 тысяч евро (почти 7,7 миллиона рублей по текущему курсу).
Напомним, в начале года Меладзе оскандалился из-за видео, которое, как утверждается, сняли на корпоративе в Дубае. На нем певец продолжил за поклонником украинский националистический лозунг.