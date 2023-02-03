«Вечные страдания»: психолог Миллер рассказала, как ведет себя человек с синдромом жертвы

Основная проблема застревания в этой роли заключается в том, что жертвы перекладывают ответственность на других людей и на внешние обстоятельства. Такие люди не готовы взять ответственность за принятие решений в своей жизни и не планируют эмоционально взрослеть. Именно взрослеть, так как изменить свою судьбу не могут только дети, но даже некоторые из них умудряются добиваться желаемого.