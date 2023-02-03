«Вечные страдания»: психолог Миллер рассказала, как ведет себя человек с синдромом жертвы

Синдром жертвы в психологии характеризуется как личностная черта характера человека, при которой он не хочет брать ответственность за свою жизнь и страдает, считая себя жертвой негативных действий других людей или обстоятельств. Такой человек постоянно жалуется на жизнь, что становится его призванием. «Страдать и ничего не менять» — главная модель поведения человека с синдромом жертвы, об этом рассказала корреспонденту ФАН психолог Александра Миллер.
Отличить человека с синдромом жертвы можно по следующим признакам
— негативный и пессимистичный взгляд на жизнь;
— ригидность мышления – неспособность подстраиваться под обстоятельства и изменения в жизнь, находить альтернативные решения внезапно возникших вопросов;
— эгоцентричность. Невзирая на низкую самооценку, парадоксально, но жертва считает себя центром вселенной, поэтому не готова слышать и принимать другую точку зрения людей;
— попытки давить на жалость. Здесь спектр способов огромен и жертва все время повышает «уровень квалификации» в своем мастерстве.
«Страдая и жалуясь человек получает вторичную выгоду – его жалеют, таким образом формируется четкая установка получать любовь и одобрение через душевные страдания. Человек может этого не осознавать, но менять он ничего не будет из-за массы внутренних страхов и из-за того, что на самом деле даже не представляет, что можно поступать и жить по-другому. В карьере жертвы не продвигаются очень далеко. Кто же тогда будет жаловаться на низкую зарплату и недооцененность на работе?» — объяснила психолог.
В личной жизни представители, играющие роль жертвы, могут встретить только деструктивных партнеров: зависимых (игроманы, наркоманы, алкоголики), абьюзеров, манипуляторов и так далее. Здесь тоже можно жаловаться на то, как тебе плохо с партнером, как он обижает тебя и выматывает все силы, жаловаться и… продолжать с ним жить.
Основные причины возникновения синдрома жертвы
1. Гиперопека. Родители играют злую шутку с теми детьми, которых всячески уберегают от любых жизненных сложностей и не дают им пройти свой жизненный путь.
2. Психологическая травма, связанная с грубым отношением взрослых.
3. Влияние мировоззрения значимых взрослых в период становления личности. Религиозные и философские взгляды, связанные с установками, где жертвенность и терпение дают очищение души.
Основная проблема застревания в этой роли заключается в том, что жертвы перекладывают ответственность на других людей и на внешние обстоятельства. Такие люди не готовы взять ответственность за принятие решений в своей жизни и не планируют эмоционально взрослеть. Именно взрослеть, так как изменить свою судьбу не могут только дети, но даже некоторые из них умудряются добиваться желаемого.
«Поэтому выйти из сценария вечно печального неудачника можно только осознав, что вы способны совершенно на любые изменения в своей судьбе. К примеру, получить другое образование, о котором давно мечтали, невзирая на возраст и мнение окружающих, переехать а другой город или даже страну, развестись с тем, кого не любите или кто причиняет душевную или даже физическую боль, устроиться на другую работу, открыть рот и попросить повышение на работе, поменять стиль одежды и даже внешность», – рассказала Александра Миллер.
Люди с синдром жертвы скажут: «да, но…». И здесь нужно выучить основное правило: никаких «но» быть не может, если вы чего-то на самом деле хотите.
«Еще один важный фактор, который поддерживает образ жертвы – отсутствие личных границ. Здесь нужно другие правило: не соглашаться на то, чего вы не хотите, сразу обсуждать спорные и конфликтные моменты в отношениях, понять какое отношение к вам приемлемо, а какое категорически нет», — сообщила специалист.
Жертвы также страдают низкой самооценкой, именно поэтому готовы довольствоваться малым и терпеть неподобающее отношение к себе. В данном случае нужно начать с себя, поднимать уровень своей значимости, разрешить себе все самое вкусное, красивое и комфортное.
Важно понять одну простую истину: человек сам может стать тем, на которого раньше смотрел с восхищением. Ваша жизнь только в ваших руках, когда вы это поймете — она станет ярче и эффективнее.
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