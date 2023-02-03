Экс-заместитель начальника колонии под Ульяновском осужден на 7,5 лет за взятку

В Ульяновской области вынесен приговор бывшему заместителю начальника ИК-4 УФСИН. Он обвинялся в получении взятки в особо крупном размере.
Как установило следствие, в период с 2016 по 2018 год подсудимый незаконно получил более трех миллионов рублей. Деньги поступали ему на банковские карты, сообщает сетевое издание «Главные новости Ульяновска». Должностное лицо получало деньги за покровительство и содействие при заключении госконтрактов на поставку продуктов питания между ИК-4 и сторонними организациями.
Заводской районный суд вынес свой вердикт. Фигурант уголовного дела приговорен к 7 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, бывший замначальника колонии лишен права занимать должности в уголовно-исправительной системе на пять лет.