Экс-заместитель начальника колонии под Ульяновском осужден на 7,5 лет за взятку

Как установило следствие, в период с 2016 по 2018 год подсудимый незаконно получил более трех миллионов рублей. Деньги поступали ему на банковские карты, сообщает сетевое издание «Главные новости Ульяновска». Должностное лицо получало деньги за покровительство и содействие при заключении госконтрактов на поставку продуктов питания между ИК-4 и сторонними организациями.