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Магазин «Лабиринт» записал Пушкина и Толстого в иноагенты

Общество
Магазин «Лабиринт» записал Пушкина и Толстого в иноагенты

Книжный онлайн-магазин «Лабиринт» назвал выдающихся русских писателей Льва Толстого и Александра Пушкина иноагентами. Соответствующие указания появились на сайте компании.

Ситуацию прокомментировал представитель магазина. В «Лабиринте» объяснили, что информация об иностранных агентах появилась в карточках нескольких писателей из-за сбоя. Впоследствии надписи были удалены.

Магазин уже извинился перед читателям и пользователями, которым мог бы быть причинен моральный вред. Представитель «Лабиринта» заверил, что меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем уже предприняты.

Маркировка иноагента также появилась карточках современных писателей. Например, на странице книжного онлайн-магазина, посвященной Захару Прилепину.
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