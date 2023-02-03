Магазин «Лабиринт» записал Пушкина и Толстого в иноагенты

Книжный онлайн-магазин «Лабиринт» назвал выдающихся русских писателей Льва Толстого и Александра Пушкина иноагентами. Соответствующие указания появились на сайте компании.
Ситуацию прокомментировал представитель магазина. В «Лабиринте» объяснили, что информация об иностранных агентах появилась в карточках нескольких писателей из-за сбоя. Впоследствии надписи были удалены.
Магазин уже извинился перед читателям и пользователями, которым мог бы быть причинен моральный вред. Представитель «Лабиринта» заверил, что меры по предотвращению подобных инцидентов в будущем уже предприняты.
Маркировка иноагента также появилась карточках современных писателей. Например, на странице книжного онлайн-магазина, посвященной Захару Прилепину.