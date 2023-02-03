«Сбер» сообщил об установке в Симферополе первых стационарных банкоматов

Сбербанк установил первые стационарные банкоматы на территории Симферополя. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе кредитной организации.
Настройка и работа терминалов будет налажена в течение недели, пообещали в компании. До конца марта «Сбер» намерен установить банкоматы еще в ряде торговых центров полуострова.
В январе банк объявил, что начинает деятельность в Крыму. Первые банкоматы уже установлены, первые офисы заработают в первом полугодии, а в течение 2023 года в регионе станут доступны все необходимые услуги и сервисы Сбербанка.