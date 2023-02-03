Верховный суд Италии официально разрешил детям не общаться с бабушками и дедушками

Дети вправе не общаться с бабушками и дедушками, если им этого не хочется. К такому выводу пришел Верховный суд Италии.
Решение вынесено в рамках рассмотрения дела одной семьи. Так, родители не привозили своих детей к бабушке, дедушке и дяде по отцовской линии из-за личного конфликта, пишет британская газета The Guardian.
Мать и отец утверждали, что их дети не хотят видеться с родственниками из-за напряженной обстановки в семье. Последние подали в суд, так как хотели общаться с подростками. Несколько инстанций встали на их сторону. Однако впоследствии Верховный суд Италии принял решение в пользу детей.
В России тем временем утверждены основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Семейные ценности — это важнейшая нравственная опора, считает глава государства.