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Верховный суд Италии официально разрешил детям не общаться с бабушками и дедушками

Общество
Верховный суд Италии официально разрешил детям не общаться с бабушками и дедушками

Дети вправе не общаться с бабушками и дедушками, если им этого не хочется. К такому выводу пришел Верховный суд Италии.

Решение вынесено в рамках рассмотрения дела одной семьи. Так, родители не привозили своих детей к бабушке, дедушке и дяде по отцовской линии из-за личного конфликта, пишет британская газета The Guardian.

Мать и отец утверждали, что их дети не хотят видеться с родственниками из-за напряженной обстановки в семье. Последние подали в суд, так как хотели общаться с подростками. Несколько инстанций встали на их сторону. Однако впоследствии Верховный суд Италии принял решение в пользу детей.

В России тем временем утверждены основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Семейные ценности — это важнейшая нравственная опора, считает глава государства.
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