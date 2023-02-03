Верховный суд Италии официально разрешил детям не общаться с бабушками и дедушками

Мать и отец утверждали, что их дети не хотят видеться с родственниками из-за напряженной обстановки в семье. Последние подали в суд, так как хотели общаться с подростками. Несколько инстанций встали на их сторону. Однако впоследствии Верховный суд Италии принял решение в пользу детей.