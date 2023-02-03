Политолог Межевич объяснил, с чем связано желание Дуды организовать железный занавес с РФ

Семейный фольклор в Польше перешел на политический уровень. На это обратил внимание главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент РАПИ и профессор СПбГУ Николай Межевич.
Ранее польский лидер Анджей Дуда признался в желании сформировать «достигающий облаков» железный занавес с Россией. Политолог в свою очередь напомнил, что данная идея берет начало со времен Средневековья, когда республику считали «границей цивилизации», после которой идет лишь «ад и Тихий океан».
«Любой польский политик озвучивает то, что ему рассказывала в колыбельке мама, а той маме рассказывала бабушка, а бабушке рассказывала прабабушка и так до первого поляка... Этот домашний семейный фольклор не переходил на уровень текущей политики, а теперь перешел», — констатировал Межевич в эфире медиацентра «Патриот».
В рамках программы «Политические итоги недели» профессор СПбГУ заметил, что в настоящее время страны Европы пребывают не в лучшей форме. Однако выпады официальной Варшавы не могут говорить о совокупной европейской позиции, добавил Межевич.