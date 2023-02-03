Политолог Межевич объяснил, с чем связано желание Дуды организовать железный занавес с РФ

Ранее польский лидер Анджей Дуда признался в желании сформировать «достигающий облаков» железный занавес с Россией. Политолог в свою очередь напомнил, что данная идея берет начало со времен Средневековья, когда республику считали «границей цивилизации», после которой идет лишь «ад и Тихий океан».