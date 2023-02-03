Минфин России втрое увеличит объем продажи юаней в рамках бюджетного правила

Министерство финансов РФ сообщило о планах направить 160,2 млрд рублей на продажу иностранной валюты согласно бюджетному правилу, пишет «Коммерсантъ».
ЦБ РФ в январе возобновил торги в паре «китайский юань — рубль» на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. На фоне этого стоимость доллара упала на 1,35 рубля.
С 13 января продажи юаня составили 3,2 млрд рублей. Прогнозируется, что в период с 7 февраля по 6 марта продажи составят 8,9 млрд рублей. В этот период Минфин может направить 80 млрд рублей на внутренний рынок, чтобы компенсировать снижение нефтегазовых доходов.
Ранее стало известно, что граждане РФ, вложившиеся в китайский юань, получили хорошую прибыль, пишет INFOX.