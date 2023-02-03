Минфин России втрое увеличит объем продажи юаней в рамках бюджетного правила

С 13 января продажи юаня составили 3,2 млрд рублей. Прогнозируется, что в период с 7 февраля по 6 марта продажи составят 8,9 млрд рублей. В этот период Минфин может направить 80 млрд рублей на внутренний рынок, чтобы компенсировать снижение нефтегазовых доходов.