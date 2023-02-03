Посол РФ в ЦАР рассказал о приоритетных направлениях партнерства Москвы и Банги

Банги, 3 февраля. Посол РФ в ЦАР Александр Бикантов рассказал о приоритетных направлениях партнерства двух стран в интервью для РИА Новости.
Дипломат сообщил, что сейчас стороны наращивают экономическое сотрудничество. Африканское государство уже подтвердило заинтересованность во взаимодействии с отечественными инвесторами для дальнейшей модернизации сельского хозяйства, энергетической отрасли и горнодобывающей промышленности.
Бикантов добавил, что финансовому благополучию ЦАР препятствует частичное эмбарго на продажу алмазов в рамках Кимберлийского процесса. Москва поддерживает легализацию торговли драгоценными камнями, чтобы власти в Банги реализовали возможность направить полученные средства на развитие страны.
Особое внимание политик уделил высокой результативности военно-технического сотрудничества РФ и ЦАР. По его словам, бандформирования терпят поражение за поражением, вследствие чего превращаются в разрозненные группы радикалов и на данный момент практически не представляют угрозы для жителей Центральной Африки.
Российские инструкторы, которых западные СМИ причисляют к ЧВК «Вагнер», качественно обучают личный состав Вооруженных сил республики (FACA). При их консультативной поддержке правительственные войска успешно обеспечивают стабильность на территории страны и гарантируют безопасность населения.
Москва и Банги не планируют останавливаться на достигнутых результатах. Власти ЦАР уже направили в СБ ООН заявку на увеличение числа отечественных специалистов.
Представитель РФ отметил, что окончательный вывод французского контингента из страны не повлияет на обстановку в области безопасности. По его словам, мир в республике восстанавливает исключительно правительственная армия при поддержке российских инструкторов. Париж же был представлен в регионе небольшой логистической миссией, закрытие которой символизирует конец эпохи неоколониализма.
В заключение Александр Бикантов прокомментировал участие представителей Банги в грядущих международных форумах. Он уверен, что политики ЦАР посетят ПМЭФ-2023.
Кроме того, президент республики Фостен-Арканж Туадера планирует возглавить правительственную делегацию на саммите «Россия — Африка». В случае непредвиденных обстоятельств его заменит премьер-министр Феликс Молуа.
Ранее посол РФ в ЦАР провел переговоры с главой дипмиссии ЮАР Уильямом Уайтхедом. Политики встретились в Банги и обсудили перспективы сотрудничества Москвы и Претории.