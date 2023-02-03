Посол РФ в ЦАР рассказал о приоритетных направлениях партнерства Москвы и Банги

Представитель РФ отметил, что окончательный вывод французского контингента из страны не повлияет на обстановку в области безопасности. По его словам, мир в республике восстанавливает исключительно правительственная армия при поддержке российских инструкторов. Париж же был представлен в регионе небольшой логистической миссией, закрытие которой символизирует конец эпохи неоколониализма.