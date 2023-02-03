Профессор Межевич: России пора объявить НАТО стороной конфликта на Украине

Главный научный сотрудник Института Европы РАН, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований (РАПИ), профессор СПбГУ Николай Межевич считает, что Россия должна объявить НАТО стороной конфликта на Украине. По его словам, лучше это сделать сейчас, пока противник не консолидировал силы для броска на РФ.
Россия не имеет намерений возвращаться в Совет Европы (СЕ), так как он перестал быть организацией, нацеленной на достижение единства европейских народов, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По словам дипломата, усилиями Запада СЕ превращен в нечто противоположное, в некий предбанник Европейского союза, присутствовать в котором нет никакого смысла.
Николай Межевич согласен с мнением дипломата. По его словам, отношение Евросоюза к России сильно изменилось с тех пор, как мы вошли в Совет Европы, там перестали воспринимать нас как равноправных партнеров, и в таких условиях сотрудничество с СЕ стало невозможным.
«Еще в начале века сохранялась серьезная уверенность, что мы нужны друг другу — и по характеру торгово-экономических связей, и по характеру тех вопросов, которые мы задавали Европе, а она нам. Было ощущение, что мы находимся в несколько сложной, но все-таки переговорной модели, по результатам которой мы придем к взаимному пониманию, и все будет хорошо. Но дальше с переговорами не очень получилось, Европа удалилась, и мы пришли к пониманию, что в текущей модели отношений с Россией она нам не нужна», — рассказал Николай Межевич в эфире пресс-центра Медиагруппы «Патриот».
Подтверждением невозможности развивать с Европой партнерские отношения политолог считает агрессивные заявления европейских лидеров, которые постоянно заявляют, что Россию нужно сдержать, деколонизировать, оградить железным занавесом и так далее. Последний пример — заявление польского президента Анджея Дуды, который объявил в Риге о намерении соорудить новый железный занавес с Россией, «который будет достигать облаков».
В возможностях поляков такой занавес построить политолог сомневается. По его словам, президент Польши всего лишь вербализировал сокровенную мечту поляков, оградиться от России. Скорее всего, Польшу вместе с Прибалтикой Запад постарается превратить в таран, который покатит в сторону России, как это было в середине XX с Германией, отметил он.
«С точки зрения эффективности внутриполитических решений фашистский режим Германии казался очень силен. Поэтому мы обязаны присматриваться внимательно к нашим европейским соседям, потому что один хлопок — и авторитарные Эстония, Латвия, Литва, Польша оказываются в руках какого-нибудь польско-литовского Гитлера, которого никто не остановит», — заявил Николай Межевич.
Комментируя заявление МИД Франции, что Париж и НАТО не воюют с Россией, политолог ответил, что такова форма современных международных отношений, когда страны могут вести войну друг с другом, не объявляя ее. В действительности система отношений между государствами не развивается в какую-то новую форму, а возвращается в глубокую архаику, отметил он.
«Раньше тоже обходились без объявления войны: переходили границу конные отряды без взаимного информирования, никто не посылал дипломатов впереди македонской фаланги, устраивали экономическую блокаду — это же библейская тема. Не надо думать, что мы это все не знаем, мы все это прекрасно понимаем», — пояснил Николай Межевич.
Россия должна, взвесив все последствия, громко и четко объявить НАТО воюющей стороной в конфликте на Украине, считает политолог. По его словам, на Западе уже полтора года идет дискуссия о совместном нападении НАТО на Россию. Более того, существуют открытые сценарии нападения на РФ.
«Понятно, что они лежат в сейфах, внутри которых есть еще один сейф и так далее. Но в открытой печати от Таллина до Лиссабона с улыбкой экспертами обсуждается план коллективного удара НАТО по России. И в Вильнюсе (на летнем саммите НАТО — Прим. ФАН) могут принять на эту тему какие-то конкретные решения», — заявил Николай Межевич.
Политолог отмечает изменение политики западного руководства в вопросе вхождения Швеции и Финляндии в НАТО. По его мнению, шведы получили какие-то новые вводные от США, которые не предполагают форсирование этого вопроса путем удовлетворения требований Турции. Именно этим, по его словам, объясняется надругательство над священной книгой мусульман в Швеции. Антирелигиозными провокациями и реакцией на них Турции шведы как бы сняли с себя подозрения в том, что именно они решили пока не входить в НАТО, считает Николай Межевич.
Причинами изменения позиции Запада в отношении Турции политолог считает активное развитие двусторонних отношений этого государства с Россией. Этим же, по его мнению, объясняется решение Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, ФРГ и Бельгии закрыть генконсульства в Стамбуле.