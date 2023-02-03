Профессор Межевич: России пора объявить НАТО стороной конфликта на Украине

Политолог отмечает изменение политики западного руководства в вопросе вхождения Швеции и Финляндии в НАТО. По его мнению, шведы получили какие-то новые вводные от США, которые не предполагают форсирование этого вопроса путем удовлетворения требований Турции. Именно этим, по его словам, объясняется надругательство над священной книгой мусульман в Швеции. Антирелигиозными провокациями и реакцией на них Турции шведы как бы сняли с себя подозрения в том, что именно они решили пока не входить в НАТО, считает Николай Межевич.