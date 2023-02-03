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В Уфе соседи не слышали стуков в дверь женщины, чей муж убивал детей

Происшествия
В Уфе соседи не слышали стуков в дверь женщины, чей муж убивал детей

Житель Уфы убивал своих детей в квартире, пока его супруга стучалась к соседям с просьбой о помощи. Женщина даже звонила им в домофон, но никто не стал открывать дверь и не откликнулся, сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Согласно предварительным данным, злоумышленник напал с ножом на двух сыновей семи и 13 лет. Мужчина нанес им смертельные ранения, после чего совершил суицид.

По непроверенной информации, незадолго до убийства сестра убитых рассказала ночью матери о том, что отец ссорится с ее братом. Женщина пошла разбираться, но душегуб ее избил.
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