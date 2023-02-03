Госкорпорация «Ростех» рассказала о сотрудничестве с Египтом в различных областях

Египет и Россию связывают тесные многолетние политические, экономические и культурные отношения, сообщила госкорпорация «Ростех», специализирующаяся на производстве высокотехнологичной промышленной продукции как гражданского, так и военного назначения. На своей странице организация рассказала, какие именно сферы связывают ее с североафриканским государством.
«Достаточно вспомнить строительство Асуанской плотины, которая возводилась в 1960–1970 годы. Продолжается такое сотрудничество и в наши дни, в том числе посредством госкорпорации "Ростех". Например, холдинг "Вертолеты России" занимается ремонтом и продажей современных вертолетов, на местном авторынке присутствует ведущий российский производитель легковых машин АвтоВАЗ, холдинг "Швабе" отвечает за поставки медтехники, а компания "Рособоронэкспорт" регулярно организует показы продукции российских оборонных предприятий на выставке EDEX», — говорится в отчете, опубликованном на официальной странице компании.
Госкорпорация посчитала нелишним напомнить, что предприятия «Ростеха» в разгар пандемии COVID-19 безвозмездно предоставили Египту партию вакцины «Спутник V». Особое место занимает сотрудничество в сфере культуры.
«"Ростех" вот уже многие годы поддерживает работу Центра египтологических исследований Российской академии наук. ЦЕИ РАН проводит археологические раскопки на территории Арабской Республики Египет и при поддержке Корпорации уже сделал ряд важных открытий», — добавлено в статье.
Среди последних достижений — проведение комплексных археологических исследований в древней столице африканской страны городе Мемфис. Работы ведутся при всесторонней, в том числе финансовой поддержке «Ростеха».
Ранее стало известно, что РФ запустит дополнительные морские рейсы для доставки сельхозпродукции в Египет. Об этом рассказал председатель совета директоров компании Kadmar Shipping и агент российской «Лидер Лайн» в АРЕ Хатем эль-Кади.