Госкорпорация «Ростех» рассказала о сотрудничестве с Египтом в различных областях

Египет и Россию связывают тесные многолетние политические, экономические и культурные отношения, сообщила госкорпорация «Ростех», специализирующаяся на производстве высокотехнологичной промышленной продукции как гражданского, так и военного назначения. На своей странице организация рассказала, какие именно сферы связывают ее с североафриканским государством.