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В Новосибирске создали барражирующий боеприпас для уничтожения немецких танков Leopard

Армия
В Новосибирске создали барражирующий боеприпас для уничтожения немецких танков Leopard

Российские конструкторы создали прототип барражирующего боеприпаса «Антитанк», при помощи которого военнослужащие ВС РФ смогут уничтожать западные бронемашины, в том числе и немецкие Leopard. Об этом в интервью изданию BFM-Новосибирск заявил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков.

По его словам, через три дня пройдут первые полетные испытания дрона-камикадзе, который способен уничтожать бронетехнику с толщиной брони более 100 миллиметров.

«Это наше желание помочь российским военным, которые сейчас противостоят врагу в зоне СВО», — сказал исполнительный директор КБ «Спектр»

Братеньков отметил, что сотрудники КБ готовы изготовить первые серийные экземпляры дронов «Антитанк» в течение двух недель, так как в этом типе оружия нуждаются российские военные в зоне спецоперации.
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