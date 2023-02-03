В Новосибирске создали барражирующий боеприпас для уничтожения немецких танков Leopard

Российские конструкторы создали прототип барражирующего боеприпаса «Антитанк», при помощи которого военнослужащие ВС РФ смогут уничтожать западные бронемашины, в том числе и немецкие Leopard. Об этом в интервью изданию BFM-Новосибирск заявил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков.