«Не на тех напали»: Лавров высказался о попытках США диктовать условия Алжиру

По его словам, АНДР является одним из ведущих торговых партнеров России на Африканском континенте. При этом потенциал коммерческих отношений, особенно в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство и фармацевтика, еще не исчерпан. Коснувшись темы поставок ископаемого топлива, дипломат отметил стремление своей страны к стабилизации ситуации на мировых рынках.