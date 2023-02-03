«Не на тех напали»: Лавров высказался о попытках США диктовать условия Алжиру

Россию и Алжир связывает давняя история прочных партнерских отношений. Об этом в интервью телеканалу RT Arabic рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
По его словам, АНДР является одним из ведущих торговых партнеров России на Африканском континенте. При этом потенциал коммерческих отношений, особенно в таких областях, как энергетика, сельское хозяйство и фармацевтика, еще не исчерпан. Коснувшись темы поставок ископаемого топлива, дипломат отметил стремление своей страны к стабилизации ситуации на мировых рынках.
«Для этого не надо пробовать "играть" с ценами, как это пытаются делать США и их союзники в отношении российской нефти и газа… У России с Алжиром здесь фиксируется полное совпадение позиций», — подчеркнул Лавров.
Говоря о международной политике, глава МИД напомнил, что не так давно 27 членов Конгресса США обратились к госсекретарю Энтони Блинкену. Они выразили негодование по поводу неприсоединения Алжира к антироссийским санкциям.
«Не на того напали. Алжирцы — не тот народ, которому можно что-то "диктовать"», — отметил дипломат.
Лавров также прокомментировал намерение АНДР вступить в группу БРИКС. Министр уверен, что по своим качествам североафриканское государство является главным претендентом на присоединение к международной организации.
«Убежден, что в ближайшие годы мы увидим конкретные результаты в сфере расширения БРИКС и числа его партнеров, которые будут продвигать согласованные между всеми участниками цели и задачи», — добавил Лавров.
В конце декабря президент Алжира Абдельмаджид Теббун объявил, что четыре из пяти членов блока — РФ, Китай, ЮАР и Бразилия — уже одобрили включение его страны в состав организации. Официального согласия пока не дала лишь Индия.