Смоленская сельскохозяйственная академия получила нового руководителя

Из интересных фактов биографии нового руководителя академии стоит отметить то, что она сама недавно являлась фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств. В январе 2021 года суд приговорил ее к двум годам лишения свободы с испытательным сроком два года, сообщает сетевое издание «СмолНарод».