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Смоленская сельскохозяйственная академия получила нового руководителя

Общество

Исполняющей обязанности ректора Смоленской сельхозакадемии назначена Татьяна Рыбченко. Она будет руководить вузом вместо находящегося под следствием Сергея Терентьева.

Смоленская сельскохозяйственная академия получила нового руководителя

Из интересных фактов биографии нового руководителя академии стоит отметить то, что она сама недавно являлась фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств. В январе 2021 года суд приговорил ее к двум годам лишения свободы с испытательным сроком два года, сообщает сетевое издание «СмолНарод».

Что касается бывшего ректора сельхозакадемии Сергея Терентьева, то его подозревают в получении взятки. Как считают следователи, коррупционные преступления совершались в составе группы, в которую, помимо самого руководителя вуза, входили его заместитель по цифровизации и международной деятельности Елена Воробьева, а также ее супруг заместитель начальника департамента промышленности Смоленской области Олег Воробьев.
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