Будущей осенью нехватка личного состава в украинской армии может приобрести критический характер

26 января основатель и первый командир украинского нацполка «Азов» Андрей Билецкий подтвердил — «азовцы», ранее входившие в состав Нацгвардии, переформированы в третью отдельную штурмовую бригаду ВСУ. Уже на следующий день, решив, вероятно, что Билецкий наговорил лишнего, пресс-служба «Азова» поторопилась официально опровергнуть слова основателя нацполка. Тем не менее, с оглядкой на уже мною процитированный анонс Петренко, а также ряд иных свидетельств, факт вывода ряда украинских нацформирований из структуры МВД и их превращения в тактическое соединение ВСУ можно считать доказанным.