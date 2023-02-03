Процесс депопуляции на Украине, усиленный громадными потерями на поле боя, сделал свое черное дело.
Будущей осенью нехватка личного состава в украинской армии может приобрести критический характер. Процесс депопуляции на Украине, усиленный громадными потерями украинской стороны в живой силе на поле боя, сделал свое черное дело.
Минус бронь, плюс «Гвардия наступления»
Весьма показательные новости поступают с Украины в последнее время. Перечислю некоторые из них.
5 января координатор проекта «Поддержи Азов», депутат Черкасского облсовета, воинствующий украинский нацик Олег Петренко озвучил факт создания армейской бригады на основе части нацподразделений, среди которых оказались и филиалы нацполка «Азов»✱ (запрещенная в РФ террористическая организация).
«Такой инсайд: в первых числах января будет объявлено о создании новой “азовской” бригады. То есть эволюция от ”черных человечков” в 2014 году, батальон ”Азов”, полк Нацгвардии ”Азов”, тот самый легендарный из гарнизона в ”Азовстали”, и огромное количество подразделений. Сейчас ССО ”Азов” Киев”, ССО ”Азов” Харьков”, уже легендарный ”Кракен”, это батальон ”Любарт”, батальон ТРО «”Азов” Днипро”. И сейчас из многих этих подразделений была создана отдельная бригада сухопутных войск, это будет главной ударной силой ”азовских” подразделений», — гордо объявил Петренко в эфире канала «ВИККА – Черкассы».
26 января основатель и первый командир украинского нацполка «Азов» Андрей Билецкий подтвердил — «азовцы», ранее входившие в состав Нацгвардии, переформированы в третью отдельную штурмовую бригаду ВСУ. Уже на следующий день, решив, вероятно, что Билецкий наговорил лишнего, пресс-служба «Азова» поторопилась официально опровергнуть слова основателя нацполка. Тем не менее, с оглядкой на уже мною процитированный анонс Петренко, а также ряд иных свидетельств, факт вывода ряда украинских нацформирований из структуры МВД и их превращения в тактическое соединение ВСУ можно считать доказанным.
29 января стало известно, что украинские власти сняли половину брони от военкоматов. Ранее любое важное украинское предприятие с определенной выручкой могло забронировать всех своих сотрудников. Теперь от службы в ВСУ разрешается освобождать только половину штата. Есть информация, что частично бронь снята даже с таможенников, работников ВПК и чиновников.
Наконец, 2 февраля и. о. министра внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире телемарафона сообщил о том, что украинское МВД приступило к формированию… штурмовых бригад «Гвардия наступления». Данные бригады будут комплектоваться из числа сотрудников МВД, но «затачиваться» не под решение обычных для себя задач (охрана общественного порядка, борьба с преступностью, контртеррористические мероприятия), а для участия в наступательных операциях ВСУ в качестве пехоты.
Эта метаморфоза была подана и. о. министром внутренних дел Украины под «соусом» ответа на «патриотические чаяния общественности».
«Многие наши военнослужащие, защищавшие и защищающие нашу страну, вышли с инициативой набрать людей в такие подразделения. Поэтому было принято решение, что всех желающих, кто является патриотом, потерявших дома или родных из-за войны, объединить в такие бригады. Мы уже начали формировать такие подразделения, нацеленные на то, чтобы освободить наши территории и выйти на международно признанные границы. Это наша ближайшая цель», — сообщил Клименко.
В последующих своих откровениях пан и. о. министра МВД сделал ряд уточнений. В частности, он перечислил названия подразделений «Гвардия наступления» — «Буревий», «Червона калина», «Кара-Даг», «Рубеж», «Спартан» и «Азов». Да-да, тот самый «Азов», который, согласно сообщению от 27 января пресс-службы нацполка, ни в какую бригаду не переформировывался.
Кроме перечисленных подразделений, по словам Клименко, также будут укомплектованы сотрудниками МВД бригада Госпогранслужбы Украины «Стальная граница» и штурмовая бригада Нацполиции «Ярость» («Лють»).
Таким образом, всего в Киеве планируют создать восемь новых подразделений, укомплектованных сотрудниками МВД, но предназначенных для штурмовых действий на «передке».
«Никаких тыловых заданий. Только высококачественная подготовка, постоянные тренировки и участие в операциях на передовой», — рубанул с плеча и. о. министр внутренних дел Украины.
Несколько позже в МВД Украины уточнили, что новые пехотные бригады, то есть та самая «Гвардия наступления», «будут принимать участие в освобождении Луганска, Донецка и Крыма».
На украинском ТВД грядет решающая кампания
Какие выводы можно сделать на основании упомянутых мною новостей?
Во-первых, процесс депопуляции на Украине, усиленный громадными потерями украинской стороны в живой силе на поле боя, сделал свое черное дело. Мобресурс Украины, до недавнего времени подаваемый киевскими СМИ как, практически, бесконечный, на деле уверенно приближается к исчерпанию.
Во-вторых, продолжение в ходе перманентной мобилизации отлова на улицах украинских городов «мобиков», способных держать оружие, уже не позволяет ВСУ в должной мере реализовывать процесс пополнения армейских соединений личным составом. Данная проблема становится для ВСУ еще более острой с учетом необходимости направления нового личного состава в соединения не только уже существующие, но и в формируемые новые корпуса, которые, будучи оснащенными вооружением и техникой западного производства, должны стать главной ударной силой украинской армии в ходе грядущей весенне-летней кампании 2023 года.
В-третьих, необходимость изыскания буквально любой ценой нового личного состава, способного сохранять на «передке» превосходство ВСУ над ВС РФ в живой силе, вынуждает Киев прибегать ко все более экстраординарным решениям, как-то:
— Масштабному сокращению числа граждан Украины, имеющих бронь/отсрочку от призыва;
— «Оптимизации» МВД Украины с последующей передачей его людских ресурсов в штат армейских соединений или под оперативное управление ВСУ.
В целом, эти выводы подтверждают предположение о том, что весенне-летняя кампания 2023 года способна стать на украинском ТВД решающей. Если ВСУ не смогут в ходе этой кампании нанести ВС РФ стратегическое поражение, способное заставить Москву сесть за стол переговоров на западных условиях, то будущей осенью нехватка личного состава в украинской армии может приобрести уже критический характер со всеми вытекающими из этого для Киева и его союзников негативными последствиями.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация