Жена Бориса Щербакова объяснила, почему актер оказался в реанимации

Жена актера Бориса Щербакова, актриса Татьяна Бронзова, поделилась деталями о его госпитализации. Она объяснила, почему артист оказался в реанимации.
Щербаков попал в московскую больницу 1 февраля. Актеру стало плохо на репетиции спектакля, поэтому ему вызвали скорую помощь.
По словам Бронзовой, незадолго до этого они с мужем отдыхали на даче, и ее супруг простудился. Жена Щербакова подлечила его, и он отправился в Москву, чтобы рано утром приехать в Петербург на спектакль.
«И вдруг перед поездкой ему стало давить в области сердца. Сначала он смерил температуру. 37,3. Вероятно, он стал нервничать, как поедет на спектакль, и ему от этого стало нехорошо с сердцем», — поделилась Бронзова в беседе с «МК».
В Москве с артистом был сын Василий, который и вызвал скорую помощь. Актера отвезли в реанимацию, в кардиологию, но уже на следующий день его перевели в стационар, отметила Бронзова.
Сейчас Щербакову поднимают иммунитет. Врачи говорят, что артисту нужно было подождать три дня до нормализации температуры и хорошего самочувствия. Однако ее муж не хотел никого подводить и поехал на спектакль, пояснила актриса.
Бронзова добавила, что такое с ее супругом случилось впервые. В больнице Щербакова проверили на коронавирус, пневмонию и на новый штамм гриппа, но ничего из этого не обнаружили. Актер просто простудился, пока ему ставят лечебные капельницы с витаминами, отметила артистка.