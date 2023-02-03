Жена Бориса Щербакова объяснила, почему актер оказался в реанимации

Бронзова добавила, что такое с ее супругом случилось впервые. В больнице Щербакова проверили на коронавирус, пневмонию и на новый штамм гриппа, но ничего из этого не обнаружили. Актер просто простудился, пока ему ставят лечебные капельницы с витаминами, отметила артистка.