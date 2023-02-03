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Глава МВД Турции Сойлу потребовал от посла США «убрать грязные руки» от республики

Политика
Глава МВД Турции Сойлу потребовал от посла США «убрать грязные руки» от республики

Послу США в Анкаре следует «убрать грязные руки» от республики. С таким требованием выступил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

По его мнению, каждый американский дипломат пытается понять, как можно нанести ущерб турецкой стороне. Это является «одним из главных несчастий» для официальной Анкары, добавил министр внутренних дел.

«Я говорю американскому послу, я знаю, каким журналистам вы диктуете, убери свои грязные руки от Турции, я говорю это очень четко: убери свои грязные руки от Турции», — процитировали Сойлу корреспонденты Habertürk.

Ранее сенаторы США попросили президента Джо Байдена отложить продажу Турции истребителей F-16 до момента одобрения заявок Швеции и Финляндии на членство в НАТО. Они отправили американскому лидеру соответствующее письмо.
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