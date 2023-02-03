Количество китайских дилерских центров на авторынке России в 2022 году почти удвоилось

Число автосалонов, продающих машины брендов из Китая, на российском рынке по итогам 2022 года увеличилось почти вдвое, превысив отметку в тысячу штук, свидетельствуют данные аналитики «Открытие Авто» и «АвтоБизнесРевю», которые приводит РИА Новости.
Как отмечают эксперты, на долю китайских дилерских центров приходится почти треть от всех работающих в России автосалонов. Всего в стране действуют 3139 таких точек.
Лидером по количеству центров стала марка Omoda, открывшая 108 салонов. Между тем первое место по продажам за год с одного дилерского центра по-прежнему занимает бренд Haval с показателем 285 автомобилей.
В ряде российских городов китайские шоурумы располагаются буквально в соседних кварталах. Такая высокая плотность бизнеса может на определенном этапе привести к росту продаж марок из КНР. Кроме того, это нравится клиентам, уточнили эксперты.