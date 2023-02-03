Коста-Рика отказывается от климатического соглашения, названного в ее честь

Региональное соглашение о доступе к информации, участии общественности и правосудии по вопросам окружающей среды в Латинской Америке и Карибском бассейне, более известное как Эскасусское соглашение, было подписано в районе Эскасу к западу от столицы Коста-Рики в 2018 году, когда президентом был Карлос Альварадо. В мае 2022 года его сменил Родриго Чавес, который выступил против договора, утверждая, что в Коста-Рике хватает уже принятых законов об охране окружающей среды.