Коста-Рика отказывается от климатического соглашения, названного в ее честь

Сан-Хосе, 3 февраля. Конгресс Коста-Рики заблокировал ратификацию экологического договора, поддержанного ООН и названного Эскаусское соглашение в честь одного из муниципалитетов государства Центральной Америки.
Региональное соглашение о доступе к информации, участии общественности и правосудии по вопросам окружающей среды в Латинской Америке и Карибском бассейне, более известное как Эскасусское соглашение, было подписано в районе Эскасу к западу от столицы Коста-Рики в 2018 году, когда президентом был Карлос Альварадо. В мае 2022 года его сменил Родриго Чавес, который выступил против договора, утверждая, что в Коста-Рике хватает уже принятых законов об охране окружающей среды.
Конгресс подавляющим большинством отклонил предложение о продлении срока ратификации, фактически закрыв дверь для присоединения к договору, против которого проголосовал 41 из 57 депутатов. Парламентарии утверждали, что механизм соглашения дает слишком много полномочий людям и организациям, которые обвиняют компании в нанесении ущерба окружающей среде.
Эскасусское соглашение, вступившее в силу в 2021 году, предоставляет странам региона широкие возможности для укрепления экологической политики, в частности, предъявляя требования к правам защитников окружающей среды. Договор разработано для 33 стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Из 24 подписавших государств соглашение ратифицировали всего двенадцать.